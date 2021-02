Selvaggia Roma debutta in un film come attrice: “Da oggi chiamatemi Sabrina”

Dopo la partecipazione al GF Vip 5, Selvaggia Roma ha trovato la sua fortuna nel mondo del cinema. L’ex concorrente del reality show di Canale 5, infatti, è stata scelta per recitare in un film ambientato a Napoli nel quale tornerà alle origini facendosi chiamare con il suo nome di battesimo, ovvero, Sabrina.

Questa è per Selvaggia una grandissima opportunità, in quanto il registra del film è sembrato carico di aspettative nei suoi confronti. Lei, naturalmente, è estremamente entusiasta di questo nuovo incarico, in quanto il suo sogno più grande è stato da sempre quello di fare l’attrice. Vediamo tutti i dettagli.

In quale film reciterà Selvaggia Roma e le parole del regista

Selvaggia Roma debutterà, per la prima volta, come attrice, all’interno di un film ambientato a Napoli, che si chiama “Napule”. Si tratta di una via di mezzo tra un film e un documentario incentrato sulla trattazione di tematiche legate alle innumerevoli diversità e contraddizioni della città partenopea. In particolar modo, verrà posta una grande attenzione alle divergenze esistenti tra la Napoli bene, caratterizzata da coloro che abitano i quartieri di maggiore spicco come il Vomero, e la Napoli un po’ più sfortunata, contraddistinta dagli abitanti di Scampia.

Il film in questione è diretto dal regista Enzo G. Castellari, il quale ha diretto molti altri film di successo, come ad esempio: “Vado, l’ammazzo e torno”, “I guerrieri del Bronx”, “Bastardi senza gloria” e molti altri. Lui risulta essere tra i registi più amati di Quentin Tarantino. Castellari sembra estremamente entusiasta di aver reclutato Selvaggia nel suo team. Secondo il suo punto di vista, infatti, la Roma è una ragazza estremamente volenterosa. Seppur questa sia la sua prima esperienza nel mondo del cinema, sta mostrando tanta voglia di imparare e di emergere in questo settore.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il sogno di diventare attrice e il nome Sabrina

In effetti, diventare attrice è sempre stato il più grande sogno di Selvaggia Roma. Diversi anni fa, infatti, l’influencer partecipò ad alcuni spot pubblicitari diffusi in Giappone e all’epoca si faceva chiamare Selvaggia Haddaji. Il suo vero nome, in realtà, è Sabrina Haddaji e le sue origini sono metà italiane e metà tunisine. Ad ogni modo, nel momento in cui ha deciso di lanciarsi nel mondo della televisione italiana, la ragazza ha preferito di farsi chiamare Selvaggia Roma.

Questo è il nome con cui la popolazione l’ha conosciuta a Uomini e Donne nel 2011, a Temptation Island nel 2017 e nel GF Vip durante l’edizione a cavallo tra il 2020 e il 2021. In occasione del debutto al cinema, Selvaggia ha deciso di farsi chiamare con il suo vero nome. Nel film in questione, infatti, lei prenderà il nome di Sabrina.