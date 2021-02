Daydreamer, salta la prima serata per dare spazio alla Champions League

Non c’è pace per i fan di DayDreamer, la soap turca che vede tra i protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Stando alle ultime indiscrezioni, la serie non andrà in onda in prime time il prossimo 16 febbraio, lasciando il posto alla partita di Camphions League. Nessun cambiamento invece, per quanto riguarda la programnazione giornaliera.

Spazio al calcio nella prima serata del martedì di Canale 5

Il ritorno della Champions League con gli ottavi di finale a partire dal prossimo 16 febbraio, costringerà Daydreamer a lasciare posto alle partite di calcio nel prime time del martedì. Dal promo diffuso da Mediaset, martedì 16 febbraio in prima serata, Canale 5 trasmetterà la partita Barcellona-Paris Saint Germain. Spazio dunque al calcio a partire dalla prossima settimana. Ma sino a quando?

Daydreamer continua dal lunedì al venerdì in day time

Dando uno sguardo al calendario della Champions League, possiamo desumere che Daydreamer tornerà in onda nella prima serata del martedì il prossimo mese di marzo, anche se non è chiaro quali partite Mediaset abbia deciso di trasmettere in chiaro su Canale 5. Certo è che la serie tv turca continuerà ad andare in regolarmente onda dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 16:35 e sino alle 17:15, per poi lasciare spazio a Barbara D’Urso e al suo Pomeriggio 5.

Il promo di Canale 5 per la prima serata del 16 febbraio

Vi terremo aggiornati in merito alla programmazione del martedì sera di Canale 5.