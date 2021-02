Daydreamer, anticipazioni 15-19 febbraio: Can lascia Instanbul

Le anticipazioni di Daydreamer relative agli episodi in onda dal 15 al 19 febbraio, ci riservano numerosi colpi di scena. Yigit riuscirà con l’inganno a far sì che Sanem e Can si lascino. Un svolta drammatica per i due innamorati, che vedranno il fotografo lasciare Sanem e Instanbul senza più dare notizie di sé per lungo tempo. Le vicende, a seguito di questo accadimento, riprenderanno a distanza di un anno, dove le vite di tutti i protagonisti, saranno radicalmente cambiate.

Daydreamer, trame 15-19 febbraio: Can contro Yigit

Nel corso delle nuove puntate di Daydreamer, Can non riuscirà a nascondere la sua gelosia, soprattutto dopo aver letto la dedica che Yigit avrà scritto sul libro donato a Sanem. Il fotografo inoltre, sarà sicuro del fatto che l’uomo stia ingannando Sanem riguardo alla pubblicazione del suo romanzo e per questo affronterà Yigit nel corso della festa di nozze di Emre e Leyla.

Daydreamer, anticipazioni: Sanem chiede a Can il permesso di usare il diario segreto

La tensione tra Can e Yigit sarà alle stelle e in questo clima, Sanem non riuscirà a scrivere nemmeno una pagina del suo romanzo. Per questo, deciderà di utilizzare il diario segreto in cui avrà raccontato la sua storia d’amore con Can. Prima di poterlo utilizzare però, deciderà di farlo leggere al fotografo, per avere la sua approvazione alla pubblicazione. Il tempo stringerà e Yigit avrà bisogno del romanzo. Per questo, si offrirà di andare a parlare con Can e lo raggiungerà al capanno.

Daydreamer, Sanem accusa Can di aver bruciato il diario, lui lascia Instanbul

Le cose prenderanno ben presto una brutta piega. Yigit, approfittando di un momento di assenza di Can, brucerà il diario di Sanem, facendo ricadere la colpa su Can. Tra i due uomini vi sarà una colluttazione, a seguito della quale Yigit avrà la peggio, finendo in ospedale. Sanem, credendo alla versione del suo capo, accuserà Can di aver distrutto il suo diario e il fotografo, deluso e amareggiato, lascerà non solo Sanem, ma anche l’agenzia e la città. Le vicende riprenderanno a distanza di un anno da quel giorno, dove scopriremo che le cose, per tutti i protagonisti di Daydreamer saranno radicalmente cambiate. Vedremo che Can farà il suo ritorno a Instanbul, ma per scoprire come si evolveranno le vicende dovremo attendere le prossime anticipazioni.

