L’Isola dei famosi 2021, chi sono i concorrenti?

Il cast di concorrenti de L’Isola dei famosi 2021 va delineandosi. Il reality show di Canale 5 tornerà in onda quest’anno sulle reti Mediaset, al termine del Grande Fratello Vip 5, con una nuova conduttrice (Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi) e un nuovo inviato in sostituzione di Alvin (che dovrebbe essere Elenoire Casalegno).

In questo articolo, che aggiorneremo mano a mano ci saranno notizie a riguardo, presentiamo la lista dei concorrenti de L’Isola dei famosi 2021 che vengono dati come certi dall’autorevole TvBlog.

Chi sono i concorrenti de L’Isola dei famosi 2021?

Ecco dunque la lista dei concorrenti dell’edizione di quest’anno de L’Isola dei famosi:

Giovanni Ciacci

Paul Gascoigne

Vera Gemma

Elisa Isoardi

Francesca Lodo

Angela Melillo

Gilles Rocca

Amedeo Goria

Brando Giorgi

Akash Kumar

Fariba

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Clemente Russo

Carolina Stramare

È un esperto stylist, nonché opinionista di trasmissioni di successo come Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso. Nel suo curriculum vanta ben nove partecipazioni al Festival di Sanremo in qualità di costumista.

Paul Gascoigne

Tra i concorrenti de L’Isola dei famosi 2021 dati per certi figura anche il nome dell’ex campione di calcio inglese, soprannominato Gazza. Oltre che per le sue imprese di calcio, ha fatto parlare di sé negli ultimi anni soprattutto per vicende extra-calcistiche legate ad alcolismo e droga.

Vera Gemma

L’attrice romana figlia di Giuliano Gemma è un altro nome forte del cast di quest’edizione. Nelle prime settimane era data per certa anche l’amica Asia Argento, con la quale ha preso parte a una sfortunata avventura nell’adventure-game di Rai Due Pechino Express (ora passato a Sky).

Elisa Isoardi

Tra conferme e smentite, nell’elenco dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei famosi dovrebbe esserci anche la nota conduttrice televisiva, che in una recente intervista a Verissimo ha affermato di essere “pronta a tante cose” dopo 18 anni in Rai. Tra queste c’è anche la partecipazione al reality di Canale 5?

Francesca Lodo

Ex letterina di Passaparola e cugina dell’ex velina di Striscia la notizia Giorgia Palmas: il suo identikit corrisponde a uno dei profili più interessanti di questa edizione, con la benedizione stessa di TvBlog che inserisce il suo nome tra i concorrenti più sicuri di volare in Honduras e sfidare sia la fame che la solitudine.

Angela Melillo

Insieme a Francesca Lodo, la casella showgirl dovrebbe essere occupata anche dall’ex ballerina del Bagaglino, conosciuta per aver preso parte a trasmissioni di successo come Scherzi a parte e Beato tra le donne. La Melillo è anche un’attrice, avendo partecipato agli sceneggiati televisivi Rai Don Matteo e Il maresciallo Rocca.

Gilles Rocca

Il cast de L’Isola dei famosi 2021 si arricchisce di un altro ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dopo Elisa Isoardi. La sua popolarità è arrivata per caso in occasione della lite epocale tra Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020, dopo essere stato inquadrato dalla regia (lui che al Festival ricopriva il ruolo di fonico).

Amedeo Goria

Giornalista sportivo Rai di lunga data ed ex marito di Maria Teresa Ruta, di recente ha fatto parlare di sé per alcune controverse dichiarazioni sulla figlia Guenda Goria quando sia lei che la Ruta figuravano nel cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Per Amedeo Goria, che dal 16 febbraio di quest’anno è in pensione dopo 34 anni in Rai, si tratta della prima partecipazione a un reality show. Confermerà la sua fama di latin lover anche in Honduras?

Brando Giorgi

Del cast dell’Isola dei famosi 2021 fa parte anche l’attore ed ex modello italiano Brando Giorgi (nome d’arte di Lelio Sanità di Toppi). Il suo nome è legato agli anni Novanta, quando fu protagonista al suo debutto come attore nel film Cattive ragazze (regia di Marina Ripa di Meana). Un fisico scultoreo e un innato carisma gli spianano la strada per il successo. È famoso anche per la storia d’amore con la cantante Mietta durata sette lunghi anni, mentre oggi è felicemente sposato con l’attrice Daniela Battizzocco dalla quale ha avuto due figli (Niccolò e Camilla).

Akash Kumar

Modello italo-indiano-brasiliano, è nato a Nuova Dehli salvo poi trasferirsi all’età di tre anni con la madre (modella brasiliana) a Verona, dove poi è cresciuto. Nella città scaligera ottiene il diploma al liceo linguistico, poi prosegue la carriera di modello seguendo le orme della madre. Dopo aver posato per Benetton, Diesel e Carrera, Akash Kumar si trasferisce a Milano dove collabora per alcuni dei principali brand internazionali. In un’intervista di qualche anno fa ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare come attore, ma per il momento prosegue nel suo percorso televisivo che dopo Ballando con le stelle lo vede approdare a L’Isola dei famosi.

Fariba

Insieme ad Akash, il cast di concorrenti della nuova edizione continua a dare del tu alla cultura orientale con Fariba, la madre di Giulia Salemi (tra le protagoniste assolute del Grande Fratello Vip). Fariba Tehrani, questo il nome completo della donna, è originaria di Tehran ed è famosa per la sua partecipazione nel 2015 all’adventure game Pechino Express in coppia con la figlia (insieme formavano la coppia delle persiane). Tra le curiosità più interessanti legate alla sua vita privata, si annoverano la passione per i cavalli e l’amicizia con la contessa Patrizia De Blanck.

Ubaldo Lanzo

In Honduras vedremo anche Ubaldo Lanzo, uno dei nomi meno conosciuti al grande pubblico tra tutti quelli elencati qui sopra. È uno stilista d’avanguardia e un cromatologo, noto per aver partecipato prima dell’approdo a L’Isola dei famosi alla trasmissione CR4 – La Repubblica delle Donne condotta da Piero Chiambretti su Rete 4. Inoltre è molto attivo sulle piattaforme social, dove mostra ai follower la sua vita mondana e ricca di colore. A questo proposito, in passato aveva fatto parlare di sé per i suoi originali capelli verdi.

Valentina Persia

Romana doc, comica senza tempo e un passato triste alle spalle: ecco l’identikit di Valentina Persia, meglio conosciuta come la barzellettiera d’Italia, anche lei protagonista in Honduras nella nuova edizione de L’Isola dei famosi. In un’intervista rilasciata lo scorso anno alla trasmissione Vieni da me su Rai 1 ha raccontato del dolore provato dopo la morte del compagno Salvo con cui era legata da quattro anni: l’uomo, di professione architetto, è scomparso tragicamente nel 2004. Da allora sono trascorsi quindici anni, ma la ferita dentro Valentina difficilmente potrà essere curata dal tempo.

Clemente Russo

Un altro nome dato per certo da Giornalettismo è quello di Clemente Russo, in passato ex concorrente del Grande Fratello Vip (da dove era stato squalificato in seguito agli insulti rivolti a Simona Ventura). Pugile classe 1982, ha legato per sempre il suo nome al mondo dei dilettanti, vincendo il titolo di campione del mondo nel 2007 e 2013, aggiungendo poi la medaglia d’argento a Pechino 2008 e Londra 2012. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista Gabriele Parpiglia, Clemente Russo rivestirà un inedito ruolo di ospite speciale sull’isola per una settimana (una formula già vista nell’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, ndr).

Carolina Stramare

Il settimanale Chi ha rilanciato il nome di Carolina Stramare come possibile concorrente della nuova edizione de L’Isola, per poi essere definitivamente “eletta” da Gabriele Parpiglia per Giornalettismo. Ex Miss Italia nel 2019 Carolina ha da poco compiuto 22 anni ed è originaria della città di Genova. Dopo la vittoria al più famoso concorso di bellezza nazionale, Carolina potrebbe così tornare a rilanciarsi in televisione su Canale 5, nell’attesissimo reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi.

Continuate a restare aggiornati sui nuovi concorrenti e con le ultime notizie sul reality visitando la nostra pagina dedicata interamente a L’Isola dei famosi.

Rumor

Qui sotto, invece, la lista dei nomi che rientrano semplicemente tra i rumor, su cui dunque non c’è alcuna certezza al momento sulla loro presenza o meno nel cast de L’Isola dei famosi 2021 (e quelli che avrebbero rifiutato l’invito a partecipare alla prossima edizione).

Alex Nuccetelli : ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia, avrebbe sostenuto il provino ma poi non sarebbe stato scelto alle selezioni finali

: ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia, avrebbe sostenuto il provino ma poi non sarebbe stato scelto alle selezioni finali Jill Cooper : conduttrice televisiva e insegnante di personal trainer di origini statunitense, avrebbe rifiutato

: conduttrice televisiva e insegnante di personal trainer di origini statunitense, avrebbe rifiutato Roberta Termali : ex conduttrice televisiva ed ex moglie di Walter Zenga, madre di Andrea Zenga (concorrente GF Vip 5), avrebbe declinato l’invito a partecipare in qualità di naufraga

: ex conduttrice televisiva ed ex moglie di Walter Zenga, madre di Andrea Zenga (concorrente GF Vip 5), avrebbe declinato l’invito a partecipare in qualità di naufraga Karina Cascella : opinonista dei programmi televisivi di Barbara d’Urso, avrebbe rifiutato di partecipare come concorrente a L’Isola dei famosi 2021

: opinonista dei programmi televisivi di Barbara d’Urso, avrebbe rifiutato di partecipare come concorrente a L’Isola dei famosi 2021 Floriana Secondi: vincitrice della terza edizione del Grande Fratello (a cui prese parte anche Luca Argentero, classificatosi al terzo posto) ha rivelato a Pomeriggio 5 di non essere stata scelta tra i partecipanti della nuova Isola

