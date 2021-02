Amici 20, Rudy Zerbi mette in sfida Leonardo con una strana modalità: ecco quale

Nel daytime di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, di Amici 20 andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, Rudy Zerbi ha voluto mettere in sfida il cantante Leonardo. L’allievo che, per altro, fa parte proprio del team del giurato in questione, non sta vivendo una bellissima situazione all’interno del talent show. Nell puntata di sabato, infatti, gli è stata sospesa la maglia dal coach perché, secondo Zerbi, non è stato bravo e si è snaturato quando ha cantato la cover “L’estate addosso” di Jovanotti.

Amici 20: la strana modalità con cui Leonardo è stato messo in sfida da Zerbi

Rudy Zerbi ha fatto recapitare la busta rossa della sfida al proprio allievo Leonardo. La sfida a cui andrà incontro il cantante, questa volta, avrà una modalità particolare. Leonardo non dovrà affrontare nessuno sfidante, ma sarà una sfida con sé stesso. Se riuscirà a superarla potrà riappropriarsi della felpa, diversamente Zerbi gliela toglierà definitivamente e il cantante dovrà abbandonare Amici 20 per sempre.

“(…) Con il brano della settimana scorsa ti sei dimostrato inconsapevole di gestire il tuo corpo nell’esibizione, danneggiando la resa canora del brano. Durante l’esibizione sembrava che stessi assumendo una identità che non ti appartiene (…) Per questo motivo ti sto assegnando un mashup di 2 brani con un tempo diverso, nella speranza che in queste canzoni io riconosca una identità, altrimenti sarò costretto a toglierti definitivamente la maglia (…)”

Con queste parole scritte nella lettera, Zerbi, ha voluto mettere in sfida il cantante Leonardo non contro qualcuno, ma con sé stesso. Riuscirà a riconquistare la felpa? Non perdetevi le anticipazioni sulla puntata di sabato 13 febbraio 2021 che, come ogni venerdì, pubblicheremo nel tardo pomeriggio di domani.