Uomini e donne, Davide Donadei fa la sua scelta (Video)

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, è andata in onda la scelta di Davide Donadei. Il tronista salentino ha svelato a tutti la sua decisione, dopo cinque mesi di registrazioni ed alti e bassi e condividendo con i telespettatori di Canale 5 tutta l’emozione di un momento di vita così importante.

La scelta di Davide Donadei è Chiara Rabbi

Più nello specifico, la scelta di Davide Donadei è ricaduta su Chiara Rabbi. Il tronista di venticinque anni si è presentato nello studio di Uomini e donne con indosso un abito scuro e camicia bianca eleganti, risultando di fatto pronto per il momento finale da Maria De Filippi.

Superata la dichiarata crisi (per i dubbi del caso) e ripercorse al meglio le esterne più importanti, Davide è passato come si suol dire ai fatti. Dopo l’ingresso in studio di Beatrice, il pugliese “doc” ha “convocato” finalmente anche Chiara e ha fatto la sua scelta.

Inizialmente, il bel tronista da Lecce ha ammesso i problemi e le incomprensioni con la Rabbi. Successivamente però ha anche parlato delle esterne decisive – su tutte quelle in camerino e a Roma – ed ha fatto riferimento a quel desiderio espresso davanti alla Fontana di Trevi.

Le parole del ragazzo sono state «Non so se quel desiderio si è realizzato, però la persona sei tu», mentre in pubblico la corteggiatrice romana lo ha definito «amore mio» e la conduttrice di Uomini e donne ha “benedetto” la neo – coppia con la frase «Siete proprio belli».

Davide non ha scelto Beatrice Buonocore

Quindi, nella puntata di oggi Davide non ha scelto Beatrice. In video, Donadei ha definito l’emozionante esperienza a Uomini e donne come «il trono di Davide e Beatrice» e ha parlato della Buonocore anche come di «una persona incredibile».

Il bel tronista moro ha dunque comunicato faccia a faccia con la bella corteggiatrice e, «col cuore in mano», ha detto commosso rivolgendosi alla simpatica diciannovenne, le ha fatto sapere in lacrime «che non sei tu la mia scelta».

La reazione di “Bea” non è però stata delle migliori. Prima di lasciare lo studio, la diretta interessata ha infatti rimproverato al ragazzo di non aver dosato le parole di fronte ad un sentimento a senso unico, mentre tra i due c’è anche stato un abbraccio a mo’ di saluto. Ma, a breve, la rivedremo o no sul trono?

