Uomini e donne, Sophie ha fatto la sua scelta, ecco chi ha scelto

È arrivato anche per Sophie Codegoni il momento della scelta. La giovane milanese ha preso la sua decisione nella registrazione di Uomini e donne tenutasi martedì 9 febbraio. Dando uno sguardo alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle news, sappiamo che in studio erano presenti anche Davide Donadei e Chiara Rabbi, la neo coppia uscita dal programma qualche settimana fa. Ma chi è il fortunato che ha rapito il cuore della bionda tronista? Scopriamolo insieme.

U&D, Sophie Codegoni ha preso una decisione

Durante la registrazione del 9 febbraio, come già anticipato, nello studio di Maria De Filippi, erano presenti anche Chiara e Davide, oltre ai due nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, che impareremo a conoscere nei prossimi giorni. Grande attesa tra tutti i partecipanti, opinionisti compresi, per conoscere la scelta di Sophie che si è presentata in studio fasciata in uno spettacolare abito dorato. Anche i due corteggiatori erano elegantissimi, entrambi in smoking.

Sophie sceglie Matteo Ranieri

La scelta di Sophie Codegoni è ricaduta su Matteo Ranieri. Inevitabile la delusione per l’altro pretendente Giorgio Di Bonaventura che, sino a pochi giorni fa, sembrava potesse era la scelta della giovane milanese. La decisione della tronista dovrebbe trovare il consenso del pubblico di Uomini e donne, visto che gran parte di esso ha fatto il tifo per Matteo sin dall’inizio. Ligure, classe 1992, Matteo Ranieri ha conquistato tutti per i suoi modi gentili e la sua timidezza. Qualità che evidentemente è piaciuta anche a Sophie. Dovremo attendere ancora qualche giorno prima di vedere in onda quanto accaduto nella registrazione di ieri.

Oggi su Canale 5 andrà in onda la scelta di Davide

Oggi invece, su Canale 5, vedremo la scelta di Davide Donadei, come riportano le anticipazioni riportate dalle pagine social ufficiali del programma.

