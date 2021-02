GF Vip, Dayane Mello fa apprezzamenti piccanti su Signorini: “Mi arra…”

Dopo la fine della trentottesima puntata del GF Vip, Dayane Mello si è lasciata scappare una frase alquanto piccante sul conduttore Alfonso Signorini. I concorrenti avevano appena terminato la diretta e si erano seduti a tavola per cenare e commentare le varie dinamiche venutesi a creare.

A quel punto, allora, i protagonisti hanno voluto fare i loro complimenti al conduttore per come si è comportato nelle ultime puntata in merito al lutto subito dalla modella. Proprio in quel momento, però, è intervenuta la brasiliana con una frase che ha lasciato tutti di stucco.

I commenti dei concorrenti del GF Vip su Signorini

In queste ore sul web stanno generando molto clamore alcune dichiarazioni fatte da Dayane Mello su Alfonso Signorini. Il tutto è accaduto subito dopo la fine della puntata del GF Vip di lunedì 8 febbraio. I concorrenti si sono riuniti a tavola per poter chiacchierare un po’ in merito a tutto quello che fosse accaduto. A prendere la parola è stato Tommaso Zorzi, il quale si è voluto complimentare con Alfonso per il modo con il quale ha trattato la vicenda inerente la morte di Lucas Mello, fratello di Dayane.

Tutti gli altri commensali sono sembrati abbastanza d’accordo con le parole del giovane, ma ad un certo punto è intervenuta direttamente la modella brasiliana. Quest’ultima, infatti, ha cominciato a dire di essere abbastanza affascinata dal conduttore in quanto reputa il suo modo di parlare davvero sensuale. I compagni d’avventura della Mello hanno cominciato a guardarsi tra loro increduli nel tentativo di capire quale fosse il senso della frase della concorrente. A quel punto, allora, lei è intervenuta nuovamente spiegando meglio la situazione.

Le frasi piccanti di Dayane Mello su Alfonso

Dayane Mello, infatti, ha detto: “Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo? Ecco, io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza”. Successivamente, i coinquilini le hanno chiesto se i suoi apprezzamenti fossero riferiti all’aspetto fisico del presentatore oppure a quello mentale. La Mello, allora, allo scopo di esplicitare meglio il concetto, ha confessato: “Mi arra…”

La sua frase ha lasciato tutti di stucco sia in casa sia fuori. Molti utenti del web, infatti, si son riversati sui social per commentare l’accaduto. Nel frattempo, però, il diretto interessato non ha ancora commentato la cosa, sta di fatto che in molti non attendono altro che la messa in onda di venerdì prossimo, 12 febbraio, per scoprire se e come commenterà queste affermazioni il conduttore. Ricordiamo che in tale occasione scopriremo chi tra Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Andrea Zenga lascerà per sempre il reality show.

