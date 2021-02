UeD, Tina con le corna, Armando contro Nicole e quando c’è la scelta di Davide

Gli argomenti affrontati nella puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 9 febbraio 2021, sono stati principalmente tre: la rottura tra Gemma Galgani e Maurizio “il poeta”, la rabbia di Armando Incarnato contro Nicole Vinti e l’annuncio che ha ufficialmente svelato quando va in onda la scelta di Davide Donadei.

Tina con le corna a Uomini e donne

Ad “inaugurare” la puntata di oggi pomeriggio è stato uno di quei momenti che tanto piace ai fan di Uomini e donne. Dopo l’ingresso in studio di Gemma, sulle note di “Cervo a Primavera” di Riccardo Cocciante e con le piume del Bluebell, Tina è arrivata in passerella con una sorpresa.

Gemma spiega perché ha portato le piume delle Bluebell 🪶 ✨ #UominieDonne pic.twitter.com/9NYNOGi4bU — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2021

L’amata opinionista di Viterbo si è presentata in trasmissione con in testa delle corna e ha anche rischiato di cadere. Tanto è servito a mettere nuovamente in difficoltà la Galgani, dalla diretta interessata definita per la prima volta “Gemma la cornuta“.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dal canto suo, Gemma ha finalmente detto di aver compreso che con Maurizio Guerci è finita e, al centro dello studio, si è scontrata con Maurizio “il poeta”, al quale ha comunicato che la conoscenza è già terminata. Cosa peraltro condivisa dal cavaliere.

Maurizio mette le cose in chiaro! Gemma riuscirà a voltare pagina? #UominieDonne pic.twitter.com/LyoCCxxFYk — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2021

Armando si arrabbia con Nicole

Tra le news “sezionate” in puntata, ci sono anche state le rivelazioni di Armando Incarnato. Dopo lo scontro di ieri, Armando si è arrabbiato con Nicole Vinti, sostenendo di aver trascorso con lei quaranta minuti in camera. Ma la dama ha negato tutto e continua a trovarlo esagerato.

Tina però si è schierata dalla parte del cavaliere napoletano. La Cipollari ha sottolineato che le dichiarazioni non possano corrispondere a mere fantasie e ha dato credito alla ricostruzione fornita dal diretto interessato. Che Nicole eviti di dire, in segno di rispetto a Carlo?

C’è poi il fatto che l’imprenditrice di Gallarate avrebbe baciato Armando sfruttando il cucchiaino per il tiramisù e non grazie ad un più semplice bacio a stampo. Quindi qual è la verità? Vien da dire che di tempo ce n’è per capirne di più ed anche in termini di puntate…

Quando va in onda la scelta di Davide

Infine, durante l’odierno appuntamento con Uomini e donne, un sottopancia trasmesso su Canale 5 ha finalmente annunciato quando va in onda la scelta di Davide Donadei. In tv, è stato svelato ufficialmente nel “serpentone” targato Mediaset, la scelta del tronista pugliese verrà trasmessa nel corso dell’attesa puntata di domani, mercoledì 10 febbraio 2021. Ci sarete?