Tina Cipollari dice ‘no’ all’Isola e resta fedele a Maria De Filippi

Tina Cipollari, volto storico di Uomini e donne, sarebbe stata corteggiata da Ilary Blasi per partecipare come opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una indiscrezione lanciata da ‘Ogni mattina’, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv8. Stando ai rumors, la vamp di Uomini e donne avrebbe declinato l’invito rimanendo di fatto fedele a Maria De Filippi.

Ilary Blasi vuole Tina Cipollari all’Isola dei famosi

Tina Cipollari da molti anni, è opinionista di Uomini e donne. Un sodalizio quello con il programma di Maria De Filippi che prosegue nel tempo. Celebri sono i siparietti e le liti con un altro volto storico del programma, Gemma Galgani. Di recente, è circolata una indiscrezione sull’ex moglie di Kiko Nalli, lanciata dal programma di Adriana Volpe su TV8 e secondo la quale la Cipollari sarebbe stata contatta da Ilary Blasi per il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’Isola dei famosi, al via il prossimo mese di marzo su Canale 5. Sempre stando ai rumors, Tina avrebbe rifiutato il ruolo, rimanendo fedele a Uomini e donne e alla sua ‘mamma’ artistica Maria De Filippi.

Tina dice no a Ilary: l’opinionista resta a Uomini e donne

Stando a quanto riportato dal giornalista Santo Pirrotta, Tina Cipollari avrebbe declinato l’invito di Ilary Blasi dicendo: ‘io sono fedele alla Queen”. Parole che testimoniano il legame tra l’ opinionista e Maria De Filippi. Tina d’altronde, è molto corteggiata dai programmi Mediaset e Rai per il suo carattere impetuoso e per i suoi modi schietti e sinceri. Non meraviglia quindi, la proposta giunta da l’Isola dei famosi per il ruolo di opinionista. Sta di fatto che, la Cipollari non commenterà le avventure dei naufraghi, preferendo di gran lunga rimanere nello studio di Queen Mary. I suoi siparietti con Gemma Galgani contribuiscono anche in questa stagione, a far sì che Uomini e donne sia di gran lunga il programma pomeridiano più visto della rete, con picchi che raggiungono il 25% di share.

