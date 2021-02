Grande Fratello Vip, tutte le nomination e i nominati di ieri sera: chi sarà eliminato?

Le nomination diventano sempre più importanti. La finale del Grande Fratello Vip 5 si avvicina e, nella puntata numero trentotto del reality show di Canale 5, andata in onda lunedì 8 febbraio 2021, i concorrenti hanno preso parte ad una catena di salvataggio a sorpresa, salvo poi fare le nomination vere e proprie, sia palesi che in confessionale.

Le nomination di ieri sera al Grande Fratello Vip

Riuniti attorno al tavolo, nel nuovo appuntamento di ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati chiamati a salvare, uno ad uno, gli altri “vipponi” della Casa, così da decidere chi mandare direttamente in nomination e dunque in sfida sino alla prossima puntata.

Estratta a sorte, Maria Teresa Ruta ha salvato per primo Andrea Zelletta. A sua volta, Andrea ha votato per salvare Rosalinda, la Cannavò ha optato per il salvataggio di Tommaso, Zorzi ha scelto Stefania Orlando, Stefania ha dato una possibilità a Maria Teresa Ruta e Maria Teresa ha fatto il nome di Giulia Salemi.

Poco dopo, i vip rimasti in gara al Grande Fratello hanno affrontato le nomination vere e proprie di puntata. A fare le nomination in forma palese (cioè davanti a tutti gli altri) sono stati: Samantha De Grenet (che ha nominato Giulia Salemi), Andrea Zelletta (Maria Teresa Ruta), Giulia Salemi (Tommaso Zorzi) e Andrea Zenga (Maria Teresa).

A votare in modalità segreta (ovvero all’interno del confessionale) sono invece stati: Maria Teresa Ruta (che ha nominato Andrea Zelletta), Rosalinda Cannavò (Maria Teresa Ruta), Tommaso Zorzi (Maria Teresa), Stefania Orlando (Giulia Salemi), Pierpaolo Pretelli (Stefania Orlando) e Dayane Mello (Stefania).

Ecco il riepilogo delle nomination di questa settimana 💥 #GFVIP pic.twitter.com/NYu4lqiBVh — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 9, 2021

I nominati al Gf Vip di lunedì 8 febbraio 2021

I concorrenti del Gf Vip nominati nella puntata di lunedì 8 febbraio 2021 sono stati dunque tre: Maria Teresa Ruta, in quanto concorrente più nominata dal gruppo, attraverso le nomination di ieri sera, e i “non salvati”, Andrea Zenga e Samantha De Grenet.

L’apertura del nuovo televoto “Chi vuoi salvare?” c’è stata sul finale della diretta di ieri, con il conduttore Alfonso Signorini che ha annunciato che il concorrente meno votato dal pubblico verrà ufficialmente eliminato nella prossima puntata di venerdì 12 febbraio 2021.