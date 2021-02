Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora dalla puntata di ieri sera: cos’è successo?

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 è ufficialmente terminata. La nuova diretta serale condotta da Alfonso Signorini ha prodotto, come sempre, news dell’ultim’ora sul cast del reality show, tornato in onda anche ieri sera, lunedì 8 febbraio 2021, in prima serata su Canale 5.

Chi è uscito dalla Casa? Quali sono i concorrenti del Gf Vip in nomination fino a venerdì prossimo? Cos’è successo nell’intera puntata di ieri e come si ripercuote il tutto sugli equilibri del gioco? Ecco le ultime sui partecipanti e tutte le altre video notizie dal programma.

Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip

La puntata numero 38 del Grande Fratello Vip si è conclusa in sostanza con i saluti del cast. Poco prima, i vipponi sono stati protagonisti di un’avvincente catena di salvataggio, salvo poi prendere parte alle nomination vere e proprie, sia in forma palese che in confessionale.

Juliano riesce a "entrare" nella Casa di #GFVIP, il suo ringraziamento è per tutti i compagni che sono stati vicini a Dayane. ❤️ pic.twitter.com/CSUwy9baYF — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

In precedenza, Juliano si è collegato dal Brasile con sua sorella Dayane Mello e la sorella di Andrea Zelletta ha raggiunto Zenga per strappargli la promessa di un aperitivo insieme, mentre invece in studio Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il compleanno, celebrando in tv i 41 anni d’età.

Celebriamo il compleanno della nostra Eli con una serie di auguri… d'eccezione! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/HN6vBlws27 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Spazio dunque al confronto tra Maria Teresa Ruta (in diretta TV anche asfaltata da Malgioglio) e Francesco Baccini, con l’ex conduttrice di Ok, il prezzo è giusto su Rete 4 e l’interprete di canzoni come “Ho voglia di innamorarmi” e “Sotto questo sole” rivistisi a circa vent’anni di distanza da un incontro.

A far emozionare i telespettatori del Gf Vip è anche stato il confronto a sorpresa tra Stefania Orlando ed il padre Pietro. L’ex presentatrice de I Fatti Vostri ed il tenero papà si sono ritrovati davanti alle telecamere, mentre la concorrente è scoppiata in lacrime ed ha pronunciato un sentito “Ti voglio bene”.

"Ciao bambina adorata"… il papà di Stefania ricorda alla sua bambina quanto sia speciale. Un messaggio meraviglioso che le regala una grandissima emozione. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/TujKfRZhrA — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

La puntata si è aperta con un confronto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo le incomprensioni tra i due in settimana, anche seguito dal momento “Tutti contro Giulia”, dalle accuse di Tommaso e Stefania, da Patrizia De Blanck che all’influencer ha dato della “rompipalle” e dalla difesa dell’ex velino di Striscia la notizia dagli “artigli” del gruppo.