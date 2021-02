Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera dalla Casa? Nessun eliminato in puntata. Ecco perché

Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Dopo il verdetto, senza eliminato, reso noto in diretta venerdì scorso, nella trentottesima puntata di lunedì 8 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha spiegato ai telespettatori di Canale 5 cos’è successo per la sfida al televoto settimanale.

Annullato infatti il televoto che coinvolgeva Alda D’Eusanio, perché la concorrente del Grande Fratello Vip è stata espulsa, Signorini non ha potuto far altro che evitare di annunciare l’eliminato di puntata, dando peraltro spazio ad una nuova ed attesa tornata di nomination.

Chiamati a votare rispondendo alla domanda “Chi vuoi salvare?”, i “vipponi” rimasti in gara nel reality show di Canale 5 hanno terminato una catena di salvataggio lasciando fuori Samantha De Grenet e Andrea Zenga, finiti “dritti dritti” al televoto che verrà chiuso in diretta il 12 febbraio 2021.

Successivamente, tutti i concorrenti ancora nel cast, inclusi i finalisti Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, sono stati coinvolti per le nomination di puntata, sia alla luce del sole, nella zona living della Casa, sia in forma nascosta, nella location protetta del confessionale.

I risultati sono stati che a rischio eliminazione sono andati ben tre concorrenti e che uno di loro sarà eliminato dal gioco. Il tutto accadrà nella trentanovesima puntata del reality, che andrà in onda su Canale 5 anche venerdì prossimo in prima serata.

I nominati di questa settimana sono dunque la showgirl Samantha De Grenet, il figlio del calciatore Walter Zenga, Andrea Zenga, e la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, quest’ultima la più votata dal gruppo durante le ultime nomination.

Con ventuno sfide, infatti, tutte superate dall’inizio del programma ad oggi, la bionda Maria Teresa della Tv si candida, almeno per probabilità, all’ipotesi a questo punto di una vittoria. Ma sarà davvero così? Vedremo. In fondo, alla finale dell’1 marzo non manca moltissimo.