Gf Vip, Malgioglio scalza Pupo e asfalta Maria Teresa Ruta: le sue parole – show

Piccolo, grande “colpo di scena” al Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri sera, lunedì 8 febbraio 2021, Cristiano Malgioglio scalza Pupo dal ruolo e, seduto al posto dell’opinionista titolare, asfalta a sorpresa Maria Teresa Ruta con parole che ben presto si trasformano in un vero e proprio show.

Dopo la messa in onda di un video in cui Malgioglio definisce Maria Teresa Ruta capace di scene da film, al Gf Vip “Malgy” dice «ho fatto per tre anni l’opinionista» e innesca la reazione di Pupo: quest’ultimo si alza e “intima” al collega di sedersi al suo posto.

«Vuole fare l’opinionista. Vai» il commento di Ghinazzi. «Adesso faccio l’opinionista. Per tre anni sono stato su questa poltrona e amo molto questo programma» la replica del paroliere di Mina, che riprende possesso della parte di studio e del relativo punto di vista.

Sul momento, il cantante di “Danzando” si cala perfettamente nella parte e subito sferra uno dei suoi attacchi. L’opinionista – sostituto parla di Maria Teresa Ruta come de «la più grande stratega» e su di lei sostiene che «non appena esce dalla Casa deve aprire una scuola di recitazione».

La Ruta ride di gusto, ma di lì a poco arriva un’altra bordata. Malgioglio chiede sarcasticamente come faccia la concorrente a ballare reggaeton di mattina e la accusa di essere «una grande attrice», tanto che «potrebbe vincere il Grande Fratello perché recita in modo straordinario».

Il commento di Zorzi al Gf Vip

L’ex volto di Ok, il prezzo è giusto prova a stemperare le bordate con le parole «E’ stupendo. Malgioglio parla di me. Avevo un sogno da ragazza: diventare Monica Vitti», ma la tregua dura poco e “Malgy” subito sottolinea: «Non ci sei mai riuscita e ci stai riuscendo qui al Grande Fratello».

«Sono falsa? Falsissima» replica dunque la Ruta, mentre da studio la figlia Guenda Goria sottolinea che al Gf Vip «di attori ce ne sono stati tanti» e Tommaso Zorzi trova la chiusa perfetta: «Una delle cose più surreali che abbia mai visto. C’era Malgioglio che la insultava e lei che ringraziava».