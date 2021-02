Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini a confronto al Grande Fratello Vip (Video)

Maria Teresa Ruta aveva lanciato lo scoop, lasciando intendere di un legame con Francesco Baccini. Ma il cantante ha preso parte alla puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, lunedì 8 febbraio 2021, smentendo di fatto la versione raccontata dalla concorrente all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il tutto peraltro, dopo che domenica sera, pur annunciato, Baccini non aveva partecipato a Live – Non è la D’Urso, un’altra delle trasmissioni di punta in casa Mediaset.

Maria Teresa Ruta e Baccini a confronto al Grande Fratello Vip

Escluso in un primo momento si potesse trattare della visita del marito Roberto, perché come ha detto la stessa Maria Teresa Ruta “Roberto non viene”, al Grande Fratello Vip la bionda gieffina – che sprizza allegria da tutti i pori – si è recata in passerella tra i palloncini per la sorpresa del caso.

La sorpresa c’è stata ed ha trovato corrispondenza nell’arrivo di Francesco Baccini, con tanto di occhiali da sole in prima serata e cappello rosso sulla testa. Pare che i due si siano rivisti a distanza di vent’anni da un secondo incontro ed ora il cantante di Genova è tornato in tv per risolvere le questioni di vita privata.

Nella Casa, Maria Teresa aveva lasciato intendere di una breve frequentazione con il cantautore, nel periodo della delusione per l’esclusione da Sanremo. Ieri sera, però, l’interprete di canzoni come “Ho voglia di innamorarmi” si è fatto rivedere e ha chiarito che le cose sarebbero andate diversamente.

Stando al racconto del diretto interessato, all’epoca dei fatti, cioè nei primi anni ‘2000, l’ex volto di Music Farm su Rai 2 (fu espulso per una presunta bestemmia) sarebbe andato a cena dalla Ruta. I due avrebbero seguito insieme il Festival di Sanremo e Maria Teresa lo avrebbe consolato. Ma niente di più.

Com’è andata a finire la storia, lo ha raccontato lui stesso in diretta tv, con l’artista genovese che ha parlato di una porta sbattuta e di un uomo (poi descritto dalla Ruta come il fidanzato dell’epoca) rientrato a casa a sorpresa. Tanto che i due hanno pubblicamente confermato che il “fattaccio” non c’è stato. C’è da credervi?

Il video con il faccia a faccia tra Baccini e la Ruta

Ecco dunque il link, al video dal profilo Twitter del Grande Fratello, con un estratto significativo dell'intero faccia a faccia tra Baccini e la Ruta al Grande Fratello Vip.