Uomini e donne, Armando vs Nicole, il preferito di Sophie e le altre news di oggi

Cos’è successo nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, lunedì 8 febbraio 2021? Non sono poche le principali news riguardanti gli amati volti del cosiddetto Trono Over e Trono Classico: dallo scontro in studio tra Armando Incarnato e Nicole Vinti, ai ringraziamenti di Davide Donadei, prima della scelta finale tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, passando per Sophie Codegoni chiamata da Maria De Filippi ad indicare una prima preferenza tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura.

Armando contro contro Carlo e Nicole a Uomini e donne

La puntata di oggi di Uomini e donne si è aperta con lo scontro in studio tra Armando e Nicole. Incarnato ha accusato la Vinti di mentire sulla natura del rapporto e le ha imputato varie menzogne al fine di giustificare una presunta “vergogna”.

Quando Armando ha chiesto a Nicole del bacio con Carlo, il cavaliere in giacca e camicia ha parlato di labbra avvicinatesi “a stampo”, facendo andare su tutte le furie il “personaggio” napoletano, che ha così rimproverato alla Vinti di essere stato preso in giro.

Carlo o Armando: con chi vedreste meglio Nicole? #UominieDonne pic.twitter.com/P46FoQO57k — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2021

Dopo diversi interventi, anche da parte degli opinionisti, la dama di Uomini e donne ha ammesso di provare interesse per entrambi, e non senza sottolineare che Armando esagera un po’ nel modo di raccontare i vari aspetti del rapporto.

Se la conoscenza con Carlo dovesse continuare, tocca però da capire come farà la dama della provincia di Varese a portare avanti la frequentazione con l’uomo, anche visto che in studio il diretto interessato ha rivelato di essere impegnato con il lavoro a Miami.

"Non mentire… " Secondo voi Nicole ha detto la verità? #UominieDonne pic.twitter.com/4Kj4EhhvYf — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2021

Chi è il preferito di Sophie tra Giorgio e Matteo?

La parte centrale dell’odierna puntata di Uomini e donne è stata invece dedicata alle ultimissime su Sophie e i due corteggiatori Giorgio e Matteo. Dopo la lite nelle scorse puntate, Di Bonaventura è tornato in trasmissione, mentre la tronista ha ammesso di avere già un suo preferito.

"Io ho capito la tua reazione, però ci sono rimasto male…" Cosa avreste fatto voi al posto di Sophie? #UominieDonne pic.twitter.com/3MVwaxdwGh — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2021

Una preferenza, per il momento non dichiarata, che la ragazza di 19 anni avrebbe raggiunto dopo i baci scambiati in esterna con entrambi. Tutti e due sperano di essere il “cocco” della bella protagonista, ma almeno per ora il più “tiepido” sarebbe stato il bacio del calciatore.

Giorgio, ricorderete, aveva lasciato lo studio infuriato. Oggi in puntata, invece, sono state mandate in onda anche le immagini dell’abbraccio con cui la tronista ed il corteggiatore di Uomini e donne hanno finalmente fatto pace davanti alle telecamere.

Sophie e Giorgio si sono chiariti… Sarà lui la sua scelta? #UominieDonne pic.twitter.com/YnNZNAZ7ex — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2021

Tutte le altre news dalla puntata di oggi

La parte finale della puntata di oggi è stata dunque dedicata ai saluti e ai ringraziamenti di Davide Donadei. Il tronista pugliese ha parlato della squadra di Uomini e donne come di una famiglia e ha confermato di avere già una scelta in cuor suo. Per Chiara, Davide sceglierà Beatrice. Per la Buonocore, invece, il bel moro opterà per la Rabbi. Insomma: chi la spunterà? Senza se e senza ma, lo scopriremo – nemmeno a dirlo – nelle prossime puntate!